دراسة أمريكية تعلن عن القضاء على السمنة بعقار سحري قريبًا

فجرت دراسة أخيرة مفاجأة للشعب الأمريكي، وخاصة ممن يعانون من السمنة المفرطة والبالغ نسبتهم 40% من المواطنين الأميركيين بوجود حل سحري للقضاء على السمنة دون اللجوء للحقن والعمليات ذات التكاليف الباهظة.

فخلصت النتائج النهائية لدراستين تم إجرائهم على ما يقرب من 3000 شخص أن الجرعات العالية من الدواء في عقار "ويغوفي"، التي يتم تناولها كحبوب عن طريق الفم قد تكون بنفس كفاءة الحقن الشائعة، ويمكن تناولها عوضا عن الحقن، في الأيام القادمة.

دراستين على مرضى السمنة والسكري

كشفت الدراسة الأولى، والتي أجريت على 1600 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، على مدار 16 شهرًا، أن الجرعات العالية من الحبوب اليومية خفضت نسبة السكر في الدم بشكل أفضل من الجرعات القياسية من ربيلسس، في ظل تناول المصابين علاجا لمرض السكري من الفئة الثانية.

الجرعات الأعلى أيضا أدت إلى فقدان ما بين 6.8 كيلوغراما و9.07 كيلوغراما، مقارنة بحوالي 4.5 كيلوغراما في الجرعة الأقل، من متوسط وزن بالغ 96 كيلوغراما.

فيما استنتجت دراسة أخرى، تم إجرائها على 660 شخصا بالغا يعانون من السمنة أو يعانون من الوزن الزائد مع مرض واحد على الأقل مرتبط بالسمنة وليس السكر و استغرقت 16 شهرا فجاءت النتائج أن تناول الحبة ذات تركيز 50 ملليغرام يوميا ساعدت الأشخاص على فقدان حوالي 15 بالمئة من وزن أجسامهم في المتوسط، أو حوالي 18.85 كيلوغراما، مقابل حوالي 2.720 كيلوغراما مع تناول حبوب دواء وهمي "بلاسيبو".

الآثار الجانبية لعقار السمنة

وعن الآثار الجانبية للعقار، أكد مؤلفو الدراسة إن العقار أدى بشكل صحيح إلى فقدان الوزن الناتج عن الجرعات الأسبوعية غير أن العقار كانت له ثار جانبية لأعلى جرعة من "ويغوفي".

فيما عانى حوالي 80 بالمئة من المشاركين، من مشكلات معوية خفيفة إلى متوسطة كالغثيان والإمساك والإسهال، ممن تلقوا جرعة بأي حجم من "سيماغلوتايد" عن طريق الفم.

أما عنتجربة علاج عقار السمنة بتركيز 50 ملليغرام، ظهرت شواهد على ارتفاع معدلات الإصابة بأورام حميدة لدى الأشخاص الذين تناولوا العقار مقابل العلاج الوهمي، نحو 13 بالمئة ممن تناولوا العقار شعروا "بتغير في ملمس الجلد" مثل الوخز أو الحساسية الزائدة.