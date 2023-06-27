قلعة قايتباى تتزين لاستقبال عيد الأضحى بالإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق فلكيا غدا الاربعاء ويرغب كثيرون في الخروج والتنزة، تعتبر من أشهر الأماكن للخروج في العيد قلعة قايتباى التى يحضر اليها المئات من المواطنين للاحتفال .

وأعلن محمد متولي مدير عام اثار الاسكندرية، أن قلعة قايتباي انهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة و مفتشي اثار القلعة بالاشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة ادارة الحدائق بمنطقة اثار الاسكندريه وذلك في سبيل اظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق كذلك قامت ادارة الترميم الدقيق باستكمال اعمال صيانة الاحجار حيث قام فريق من اخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الاحجار بجدران بالقلعة كذلك تم ازاله كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران او علي بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك .كما تم التنسيق مع المحافظة ادارة مكافحة الافات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباي اليوم الثلاثاء

وأوضح متولي، أن الاعمال تاتي في اطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار بايقونه الاسكندريه وصاحبة اعلي اعداد زيارة لاثر اسلامي علي مستوي الجمهورية كما تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في اطار مشروع تطوير خدمات الزائرين حيث بلغ اكثر من ٢٥ لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة اجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والاسوار الداخلية والخارجية والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري

وتم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن اناحة السياحة الميسرة واشار مدير عام اثار الاسكندريه ان القلعة شهدت خلال الفترة الماضية اقبال كبير من المدارس الدولية والأكاديمية والخاصة لتصوير سيشن التخرج داخلل اروقة القلعة وياتي اختيار القلعة كل سنة من المدارس والاكاديميات لتصوير جلسات سيشن تخرج الطلبة وذلك بعد موافقة المجلس الاعلي للاثار وسداد الرسوم المقررة نظرا لاهمية القلعة كونها اكبر منطقة اثرية بالاسكندريه وايقونة الاسكندريه .

وأعلنت قلعة قايتباي ان شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي. واشار ان اسعار_التذاكر - المصريين والعرب: 60 جنيه مصري , الطلاب المصريين والعرب: 30جنيه مصري - الأجانب: 100جنيه مصري- الطالب الأجنبي: 50 جنيه مصري ومواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة ٨ مساءا