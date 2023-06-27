حاج مصري يدعو دعائه الأول لولي العهد السعودي (شاهد)

أكد أحد الحجاج المصريين أن أول دعاء له في الأراضي المقدسة كان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال "الحاج المصري" خلال لقائه عبر فضائية "الإخبارية السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه قال في دعائه :"والله أول دعاء دعيت به كان للأمير محمد بن سلمان، لأنه راضى المسلمين كلهم والمصريين أول ناس".

ووجه الحاج المصري رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قائلًا: "أنا بوصل رسالة لولي العهد، وبقول له ربنا يجبر بخاطرك".

ويعد يوم عرفة.. يوم شرّفه الله.. يوم عظّمه الله، حيث يباهى الله بأهل عرفة أهل السماء، إنّه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والإجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد سمي يوم عرفة بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل إن عرفة سمي بذلك لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

الوقوف بجبل عرفات

ويعد الوقوف بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارًا عليه، فحجه باطل كما قالت الإفتاء، حيث أنه اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتم فيه النعمة، ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب ففي يوم عرفة قال رسول الله ﷺ: ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة رواه مسلم.

ونظرًا لأهمية اليوم فهناك أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، حيث أنَّه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى استحباب صيام يوم عرفة إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ أخرجه مسلم، وفى الحديث: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله عز وجل: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [الحج:28] ومن أفضل أوقات الدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة الظهر وحتى غروب شمس يوم عرفة.

وقد وردت أحاديث متعددة تبين فضل يوم عرفة من بينها، أنه ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وفي توضيحها لمعنى الحديث كشفت دار الإفتاء أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.