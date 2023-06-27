الأمن يضبط 330 طربة حشيش بحوزة 3 متهمين بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة المنوفية) حال استقلالهم سيارة ملاكي "قيادة أحدهم" بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم "330 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 33 كيلو جرام - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



