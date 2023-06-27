عاجل
حظر تجوال في كادقلي جنوب كردفان بالسودان
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تطبيق «نسك» يضيف جدول تفويج الجمرات للحجاج ولغات جديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت منصة «نسك» إضافة العديد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في تطبيق «نسك»، والتوسع في اللغات المتاحة في التطبيق لخدمة ضيوف الرحمن.

txt

السعودية.. عمرة واحدة فقط فى رمضان والحجز مسبقًا فى نسك

وكشفت المنصة أنها أضافت خدمات جديدة في تطبيق «نسك»، تمثلت في: خدمة رفع الشكاوى، جدول تفويج الجمرات للحجاج، إضافة لغات جديدة للتطبيق هي: الفرنسية، والتركية، والأوردية، لتصل اللغات إلى 5 بعد العربية والإنجليزية، كما أجرت المنصة تحسينات عامة على التطبيق.

 

وقبل أيام، كانت منصة «نسك» قد أضافت عددا من المزايا في التطبيق تمثلت في: تقييم الخدمات، خريطة المواقع المهمة للحجاج، مواقع سكن الحجاج، باقة خدمات المشاعر للحاج، التواصل مع قائد المجموعة، الأدلة التوعوية في الحج، بطاقة الحاج الرقمية، أرقام تواصل مهمة للحجاج، والبيانات الصحية للحاج.

وتسعى وزارة الحج والعمرة باستمرار إلى تقديم أفضل تجربة لمستخدمي تطبيق نسك، عبر الاستمرار في إضافة خدمات جديدة.

 

الجريدة الورقية