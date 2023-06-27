تطبيق «نسك» يضيف جدول تفويج الجمرات للحجاج ولغات جديدة

أعلنت منصة «نسك» إضافة العديد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في تطبيق «نسك»، والتوسع في اللغات المتاحة في التطبيق لخدمة ضيوف الرحمن.

وكشفت المنصة أنها أضافت خدمات جديدة في تطبيق «نسك»، تمثلت في: خدمة رفع الشكاوى، جدول تفويج الجمرات للحجاج، إضافة لغات جديدة للتطبيق هي: الفرنسية، والتركية، والأوردية، لتصل اللغات إلى 5 بعد العربية والإنجليزية، كما أجرت المنصة تحسينات عامة على التطبيق.

وقبل أيام، كانت منصة «نسك» قد أضافت عددا من المزايا في التطبيق تمثلت في: تقييم الخدمات، خريطة المواقع المهمة للحجاج، مواقع سكن الحجاج، باقة خدمات المشاعر للحاج، التواصل مع قائد المجموعة، الأدلة التوعوية في الحج، بطاقة الحاج الرقمية، أرقام تواصل مهمة للحجاج، والبيانات الصحية للحاج.

وتسعى وزارة الحج والعمرة باستمرار إلى تقديم أفضل تجربة لمستخدمي تطبيق نسك، عبر الاستمرار في إضافة خدمات جديدة.