حدائق ومتنزهات البحيرة تنتهي من الاستعداد لاستقبال المواطنين في العيد

وأنهت حدائق ومتنزهات البحيرة، استعداداتها لاستقبال المواطنين بداية من غد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستعدت حدائق إدفينا والتي تعتبر من أشهر المتنزهات في محافظة البحيرة ، لموقعها الفريد علي نهر النيل فرع رشيد ، أمام قناطر إدفينا الشهيرة ،حيث يقصدها ألاف الزائرين طوال أيام العيد المبارك، للاستمتاع بالأشجار والزهور النادرة ، بالاضافة إلي ملاهي الأطفال، وركوب الخيل ، والرقص والغناء علي نغمات الدي جي، وكذلك ركوب القوارب النيلية مع ساعات الغروب.

وفي مدينة رشيد يستقبل كورنيش النيل ألاف المواطنين من المراكز القريبة ،الذين يحرصون كل عام علي الاستمتاع بقضاء أجازة العيد علي الكورنيش وركوب الاتوبيس النهري والمراكب ، خاصة للشباب وسط الاغاني حتي الساعات الاولي من الصباح ، وكذلك قضاء بعض الوقت في مصب نهر النيل بالبحر المتوسط في مشهد خلاب.

وفي مدينة كفر الدوار تنظم شركات السياحة ومكاتب النقل العديد من رحلات اليوم الواحد إلي مدينة الاسكندرية ، بسبب قربها الشديد من كفر الدوار ، لقضاء الإجازة والاستمتاع بالبحر والأماكن الأثرية والمتاحف والعودة بعد منتصف الليل . وتلفي تلك الرحلات رواجا بين المواطنين سواء من الشباب أو العائلات.

وفي مدينة دمنهور عاصمة المحافظة ، اعتاد المواطنين علي قضاء إجازة العيد داخل دمنهور حيث تتجمع الاسر داخل حدائق النادي ، بينما يفضل الشباب من الجنسين التواجد داخل حديقة الجمهورية وسط المدينة للاستمتاع بالملاهي والعديد من الألعاب.