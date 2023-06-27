الأمن يضبط مخدرات بـ 35 مليون جنيه بجنوب سيناء

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، إلى قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقاً ومديرية أمن جنوب سيناء وتم ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ملاكى - عدد 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تصنيع المواد المخدرة ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصدالإتجار ، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (35 مليون جنيه).

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.