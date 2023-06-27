لوردستاون موتورز يقاضي فوكسكون ويعلن إفلاسها

يقضي لوردستاون موتورز يومًا حافلًا بالأحداث، على أقل تقدير. تقدمت شركة EV الناشئة التي تتخذ من أوهايو مقراً لها بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس على أمل العثور على مشترٍ وتقاضي شريكها الاستثماري، Foxconn Technology، لخرق العقد والاحتيال.

في الدعوى، يدعي لوردستاون موتورز أن تصرفات شركة فوكسكون كان لها الأثر المقصود في تدمير أعمال شركة أمريكية ناشئة.

اشترت شركة Foxconn، المعروفة في المقام الأول بتجميع أجهزة iPhone من Apple، مصنع Lordstown في أوهايو في أواخر عام 2021 (عندما قفزت شركة جنرال موتورز تقريبًا) وبعد عام وافقت على استثمار 170 مليون دولار أخرى من خلال شراء الأسهم العادية والأسهم المفضلة التي تم إنشاؤها حديثًا.

ولكن، في أبريل، هددت شركة Foxconn بإنهاء الصفقة، مدعية أن انخفاض سهم لوردستاون موتورز إلى أقل من دولار واحد لكل سهم لمدة 30 يومًا تداولًا على التوالي يمثل انتهاكًا لاتفاقهم.

قالت الشركة المصنعة للسيارة إن المزاعم ليس لها أي أساس واتهمت شركة فوكسكون بالتصرف "بسوء نية" للسيطرة على المصنع وعماله دون نية دعم Endurance، وهي أول سيارة بيك أب كهربائية.

لم يكن قرار إعلان الإفلاس مفاجئًا تمامًا - ففي مايو، قال لوردستاون إن الإنتاج من المحتمل أن يتوقف في المستقبل القريب وأن الشركة ستقدم تقريرًا إذا لم يتم المضي قدمًا في صفقتها مع شركة Foxconn. أبلغ لوردستاون أيضًا عن خسارة 171.1 مليون دولار للربع الأول من عام 2023.

واجهت التحمل أيضًا مشاكل مستمرة من الإنتاج إلى المنتج النهائي. حتى بعد أن اشترت شركة Foxconn المصنع، فشلت شركة Lordstown في تلبية أرقام إنتاج السيارات المتوقعة لعام 2022، مما قلصها من 500 إلى 50 شاحنة. ثم جاء ضعف الأداء في الأميال، حيث صنفت وكالة حماية البيئة مؤخرًا مدى البيك أب على أنه 174 ميلاً فقط مقابل 250 الموعودة. يمكن لمنافسيها، فورد F-150 Lightning و Rivian R1T، قطع 240 و 289 ميلاً ، على التوالي.