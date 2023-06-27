الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رئيس نادي المريخ: دوري المحترفين مخالف للوائح

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي أن اجتماعات أندية الجمعية العمومية هدفها البحث عن حقوق الأندية و تطبيق دورى المحترفين يعنى وجود خطأ لائحى  لانه مخالف للائحة نظام البطولات في الاتحاد.

وقال جوهر: إسقاط عضوية أكثر من 20 نادى من عضوية إتحاد الكرة و هو عوار فى اللائحة يغفل الكثير عنه وإتحاد الكرة لما يرجع إلى لائحة النظام الأساسى و كان لابد من موافقة الجمعية العمومية على تغيير نظام المسابقات.


رئيس المريخ : لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين

واضاف احمد جوهر: لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين  ولكن الأولى الحفاظ على الأندية الجماهيرية بنظام مسابقات تحفظ وجودهم مع وجود مجموعة خاصة لفرق الشركات .
 

وقال رئيس نادي المريخ : الدوري المصري هو المسابقة الوحيدة التى تضم هذا الكم من أندية الشركات .. و لسنا ضد هذه الأندية و لكن إقترحنا تواجدهم فى مجموعة منفصلة.

وتابع جوهر: ما الجدوى على المشاهد رؤية مباراة بين فرق الشركات، لا خير فى دورى ليس به أندية شعبية  وطالبنا من إتحاد الكرة إدارة المنظومة الكروية بما يتفق مع صريح اللائحة و القانون .

 

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