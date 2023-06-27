رئيس نادي المريخ: دوري المحترفين مخالف للوائح

أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي أن اجتماعات أندية الجمعية العمومية هدفها البحث عن حقوق الأندية و تطبيق دورى المحترفين يعنى وجود خطأ لائحى لانه مخالف للائحة نظام البطولات في الاتحاد.

وقال جوهر: إسقاط عضوية أكثر من 20 نادى من عضوية إتحاد الكرة و هو عوار فى اللائحة يغفل الكثير عنه وإتحاد الكرة لما يرجع إلى لائحة النظام الأساسى و كان لابد من موافقة الجمعية العمومية على تغيير نظام المسابقات.



رئيس المريخ : لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين

واضاف احمد جوهر: لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين ولكن الأولى الحفاظ على الأندية الجماهيرية بنظام مسابقات تحفظ وجودهم مع وجود مجموعة خاصة لفرق الشركات .



وقال رئيس نادي المريخ : الدوري المصري هو المسابقة الوحيدة التى تضم هذا الكم من أندية الشركات .. و لسنا ضد هذه الأندية و لكن إقترحنا تواجدهم فى مجموعة منفصلة.

وتابع جوهر: ما الجدوى على المشاهد رؤية مباراة بين فرق الشركات، لا خير فى دورى ليس به أندية شعبية وطالبنا من إتحاد الكرة إدارة المنظومة الكروية بما يتفق مع صريح اللائحة و القانون .



