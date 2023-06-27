Virgin Galactic تبدأ رحلاتها الفضائية التجارية الخميس

بعد سنوات من التطوير، أصبحت Virgin Galactic جاهزة أخيرًا لتقبل العملاء الذين يدفعون الثمن. أكدت الشركة أن أول رحلة فضاء تجارية لها، Galactic 01، ستنطلق في 29 يونيو.

ستحمل هذه المهمة الافتتاحية ثلاثة أشخاص من القوات الجوية الإيطالية والمجلس القومي للبحوث أثناء إجرائهم لأبحاث الجاذبية الصغرى. توقعت فيرجن بداية أواخر يونيو، لكنها لم تلتزم بتلك النافذة حتى الآن.

الشركة لديها بالفعل رحلات متابعة مجدولة. من المتوقع إطلاق Virgin Galactic 02 في أوائل أغسطس وسيحمل طاقمًا خاصًا. ستطير فيرجن على أساس شهري بعد ذلك، على الرغم من أن تفاصيل المهام المستقبلية ليست متاحة بعد. سيتم بث أول رحلتين على الأقل مباشرة من خلال موقع الشركة على الويب.

أجرت فيرجن آخر تجربة طيران لها قبل بدء الرحلة التجارية، وهي خامس رحلة فضاء لها من أي نوع، في أواخر مايو. واجهت الشركة العديد من التأخيرات والحوادث للوصول إلى هذه النقطة.

أكملت الشركة أول رحلة تجريبية لـ SpaceShipTwo في عام 2013، لكنها أوقفت جهودها مؤقتًا بعد الانهيار المميت لعام 2014 لشركة VSS Enterprise. لم تُستأنف اختبارات الطيران حتى اختبار انزلاق VSS Unity في نهاية عام 2016.

وصلت الشركة أخيرًا إلى الفضاء في عام 2018، ولكن كان عليها الانتظار حتى عام 2021 لإكمال أول رحلة فضاء مأهولة بالكامل مع مؤسسها ريتشارد برانسون على متنها. لقد دفعت الخدمة التجارية عدة مرات إلى الوراء بسبب عوامل مختلفة ، كان آخرها التأخير في ترقية السفينة الأم VMS Eve التي تحمل مركبات SpaceShipTwo إلى ارتفاع الإطلاق.

الظهور الأول مهم لأعمال فيرجن. عملت فيرجن بخسارة لسنوات، حيث خسرت أكثر من 500 مليون دولار فقط في عام 2022. لن تعوض الخدمة التجارية هذه الاستثمارات بسرعة حتى عند 450 ألف دولار لكل تذكرة، لكنها ستمنح الشركة مصدرًا كبيرًا للإيرادات.

هذه ليست بداية السياحة الفضائية لشركة فيرجن. وبهذا المعنى، لا يزال يتخلف عن Blue Origin. ستضع Virgin Galactic 01 شركة Virgin في مقدمة SpaceX، على الرغم من أن صاروخ Starship التابع للشركة لم يصل إلى الفضاء بعد ولا يُتوقع إطلاق أولى رحلاته السياحية إلى القمر حتى أواخر عام 2024 على أقرب تقدير. في حين أن فيرجن أقل طموحًا من عملية Elon Musk إلا أنها تحقق أهدافها في وقت أقرب.