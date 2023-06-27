Qualcomm تقدم شرائح Snapdragon 4 Gen 2 الجديدة للهواتف الاقتصادية

كشفت شركة Qualcomm للتو عن مجموعة شرائحها المحمولة الجديدة Snapdragon 4 Gen 2. التي توفر الكثير من التحسينات التي من شأنها رفع مستوى الهواتف الذكية ذات المستوى الأدنى إلى مستوى أعلى. تم تصميم النظام الأساسي لعمر بطارية ممتاز، مع وعد الشركة بـ "الاستخدام طوال اليوم".

تعد Qualcomm أيضًا بسرعات CPU عالية واتصال 5G وإمكانية تحسين المرئيات عبر الكاميرات المدمجة.

تتميز الرقائق بوحدة المعالجة المركزية Qualcomm Kryo، مع سرعات قصوى تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهي زيادة طفيفة عن الجيل السابق.

تتميز أحدث وأكبر شركة Qualcomm أيضًا بتقنية الشحن السريع، حيث ذكرت الشركة أنك تحصل على شحن بنسبة 50 في المائة في 15 دقيقة فقط من القابس.

يوفر النظام الأساسي دعمًا لشاشات FHD + الحديثة بمعدلات إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية. كما يسمح Snapdragon 4 Gen 2 ببعض الترقيات الجادة للكاميرا، مثل تثبيت الصورة الإلكتروني، والتركيز التلقائي بشكل أسرع، وتقليل التمويه المحسن والمزيد. توفر مجموعة الشرائح أيضًا ترشيحًا مؤقتًا للكاميرات المتعددة (MCTF) لتقليل الضوضاء بشكل كبير عند إنشاء مقاطع الفيديو.

بالطبع، هذا منتج حديث تم الإعلان عنه في عام 2023، لذلك سيكون هناك تركيز على الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا في شكل المزيد من ترقيات الكاميرا، مع تعديلات الإضاءة القائمة على الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور في البيئات المعتمة وأداة إزالة ضوضاء الخلفية المحسّنة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالاتصال، هناك نظام X61 5GB Modern-RF الخاص الذي يعد بسرعات فائقة السرعة مع زيادة دعم الشبكة والتردد. هذه الرقائق ليست في الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة حتى الآن، لكنها ستبدأ في الظهور في وقت لاحق من العام.

تعهدت العلامات التجارية المصنعة للمعدات الأصلية مثل Redmi و vivo بالفعل بالبدء في إضافة مجموعة الشرائح إلى تشكيلاتها.