أمريكا تسجل 5 أصابات بالملاريا.. ونداء عاجل للمواطنين

كشفت المراكز الأميريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن إصابة 5 حالات بالملاريا في ولايتي فلوريدا وتكساس، وإجراء الفحوص التشخيصية للإصابات خلال الشهور الماضية للتأكد من الإصابة والوقوف على أسبابها والتعامل مع المصابين لتجنب انتشار المرض.

وأعلنت المراكز الأمريكية، في تصريحات متلفزة، أنها المرة الأولى منذ 20 عاما التي تحدث فيها حالات إصابة محليا في الولايات المتحدة بالمرض الذي ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلا، موضحة أن الحالات الأربع في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى تشخيصها على مدى شهرين.

تحذير للشعب الأمريكي

ووجه القائمون على الإدارات الصحية بأمريكيا، تحذير للشعب الأمريكي، بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحى عند ظهور أي من أعراض المرض للفحص الفوري، إذ أن الملاريا تعد حالة طبية طارئة وإن 95 بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا تحدث في إفريقيا..

ورجحت المراكز الأمريكية إلى أن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد، وأن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة.

أعراض الملاريا

تتمثل أعراض الملاريا في عدد من الأعراض الرئيسية وأبرزها:

- حدوث حمي علي فترات منتظمة تصل الي 36 ساعة للملاريا الخبيثة و 48 ساعة للملاريا الحميدة و 72 ساعة للملاريا الرباعية، وتبدأ المرحلة بارتفاع الحرارة وقد تصل الي40 درجة مئوية ويشعرالمريض فيها بصداع شديد وزيادة في سرعة النبض والتنفس وتستمر هذه الفترة من2-4 ساعات.

- رعشة يصاب بها المريض وتزيد تدريجيا حتي يضطر لطلب اغطية رغم الجو الحار وعادة يكون جلد المريض جافا وباردا ولونه ترابي ومدتها 1-3 ساعات.

- عرق غزير يصاب به المريض ويعود النبض والحرارة تدريجيا الي الحالة الطبيعية ويشعر المريض بالراحة ثم يخلد الي النوم العميق وتتكرر هذه النوبات علي فترات متفاوتة حسب نوع البلازموديوم وتستمر من 2-4 ساعات.

طرق انتقال العدوى

فيما تتمثل طرق انتقال العدوى من انسان مصاب الى انسان سليم بواسطة لدغة انثى بعوضة الانوفيليس، ومن الام الحامل المصابه بالملاريا الى جنينها عبر المشيمه.

ويمكن أن تنتقل الملاريا أيضًا من نقل كيس دم من انسان مصاب بالملاريا الى انسان آخر.