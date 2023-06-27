تدافع وحرائق.. أشهر الحوادث المُفجعة أثناء مواسم الحج

ينتظر المسلمون بشغفٍ بالغ حلول موسم الحج من كل عام، لما تمثله تلك المناسبة من قدسية دينية عظيمة، أنعم الله بها على المسلمين الموحدين به، الذين يحرصون أشد الحرص على تعظيم شعائر دينه الحنيف.

ولكن مع ذلك، فقد سجل التاريخ حدوث العديد من الحوادث المُفجعة التي تزامنت مع انطلاق موسم الحج، وتوافد الآلاف من الحجاج وضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، التي نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

في ديسمبر 1975، أسفر حريق ضخم نشب في مخيمات الحجاج بعد انفجار إحدى إسطوانات الغاز، عن وفاة 200 حاج قرب مكة المكرمة.

وفي الخامس عشر من أبريل 1997 أدی انفجار سخانة تعمل بالغاز في مخيمات الحجاج في منى إلی اندلاع حريق هائل ووفاة 343 حاجًا وجرح أكثر من 1500 آخرين.

في يوليو 1990، حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة إثر عطل في نظام التهوية، أسفر عن وفاة 1426 حاجًا اختناقًا، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والأندونيسيين والباكستانيين.

وفي مايو 1994، توفى 270 حاجًا دهسًا بالأقدام بعد تدافع حصل أثناء رمي الجمرات.

وبتاريخ التاسع من أبريل 1998، وقع حادث تدافع آخر خلال رمي الجمرات أسفر عن وفاة أكثر من 118 حاجًا وإصابة أكثر من 180 آخرين.

وفي الخامس من مارس 2001، توفي 35 حاجًا وإصابة عدد كبير بجروح طفيفة أثناء رمي الجمرات.

وفي الأول من فبراير 2004، وقع حادث تدافع في منى في اليوم الأول من رمي الجمرات أسفر عن وفاة 251 حاجًا وأصيب 244 آخرين بجروح.

وبتاريخ 22 يناير 2005، وقع حادث تدافع منى خلال رمي الجمرات، أسفر عن وفاة ثلاثة حجاج.

وفي الثاني عشر من يناير 2006، توفى 346 حاجًا، بالإضافة إلى 289 جريحًا في تدافع قرب جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق، وقد وقع بسبب تساقط أمتعة للحجاج من أعلى حافلات كانت تسير في مكان الحادث، وفي العام ذاته وقع حادثة انهيار فندق لؤلؤة الخير الذي أسفر عن وفاة 76 وإصابة 62 شخصًا، إثر انهيار فندق لؤلؤة الخير الذي يقع في وسط مكة المكرمة في بداية موسم الحج.

وفي 24 سبتمبر 2015، وقع حادث تدافع منی، ووفقًا لما ورد في الإحصاءات الرسمية للسعودية، أن 769 شخصًا على الأقل توفوا آنذاك بجانب إصابة 694 آخرين بجروح في حادث صُنف ضمن الأكثر كارثية على مدار العقود الماضية.