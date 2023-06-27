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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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خطيب عرفة.. الشيخ محمد بن يوسف يوضح فضل يوم عرفة| شاهد

الدكتور محمد بن يوسف
الدكتور محمد بن يوسف بن سعيد خطيب عرفة

 

قال الدكتور محمد بن يوسف بن سعيد ، خطيب عرفة،  إن الله عز وجل قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج الركن المتمم لأركان الإسلام  . 

 

وتابع خطيب عرفة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد إن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

 

وأضاف أن الإحسان أن تعبد الله كإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حجاج بيت الله الحرام، لقد كان من خطبة النبي صلى الله وعليه وسلم في الحج، يا ايها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد ، ألا لا فضل لـ عربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. 

 

شاهد خطبة عرفة من مسجد نمرة بمكة المكرمة الآن. 

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