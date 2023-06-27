عرفات.. أشهر أئمة وخطباء مسجد نمرة على مدار 41 عامًا

يعد مسجد نمرة من أشهر المساجد وأحد أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد.

يقع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويعتبر علامة فارقة في جبين مشعر عرفات، حيث يمكن الاستدلال عليه من كل أطراف عرفات، وفي يوم الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة يؤدي أكثر من 400 ألف مصل صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات، يعرف مسجد نمرة العريق بعدة أسماء حيث تطلق عليه أيضا مسميات مسجد إبراهيم الخليل ومسجد عرفة ومسجد عرنة.

شيد مسجد نمرة في منتصف القرن الثاني الهجري

شيد مسجد نمرة في المرة الأولى في منتصف القرن الثاني الهجري، في أول عصر الخلافة العباسية، وحظي بنائه وعمارته باهتمام خلفاء وسلاطين وأمراء المسلمين، حيث عمره الجواد الأصفهاني في عام 559 هـ، وأجريت له في العصر المملوكي عمارتان مهمتان الأولى بأمر الملك المظفر سيف الدين قطز في عام 843 هـ والثانية بأمر السلطان قايتباي في عام 884 هـ وتعتبر الأفخم والأكثر جمالا واتقانا في ذلك الحين، ثم جددت عمارته في العهد العثماني في عام 1272 هـ.

نمرة

وشهد أكبر توسعة له في التاريخ في العهد السعودي، حيث بلغت تكلفة إعادة بنائه 237 مليون ريال، وصار طوله من الشرق إلى الغرب 340 متر وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 متر، وأصبحت مساحته تبلغ أكثر من 110 آلاف متر مربع.

وتوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدر مساحتها بحوالي 8000 متر مربع، ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصل، وللمسجد ست مآذن ارتفاع كل منها 60 مترا، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 باب، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

أشهر أئمة وخطباء مسجد نمرة على مدار 41 عامًا

كشفت إمارة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن أبرز الشيوخ الذين ألقوا خطبة عرفات في مسجد نمرة، على مدار 41 عاما، بدأت منذ عام 1402 هجرية حتى عام 1443 هجرية، بدأت بالشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حتى 1436.

وقالم بإلقاء خطبة عام 1437 الشيخ عبد الرحمن السديس، وفي عام 1438 ألقى الخطبة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ثم في عام 1439 الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وفي 1440 الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

وفي عام 1441 ألقى الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، خطية يوم عرفة، و1442 الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، بينما كان خطيب عرفة هذا العام، هو الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بناء على تكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.