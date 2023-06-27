وقفة عرفة.. الأعمال المستحبة في يوم الرحمة

وقفة عرفة.. بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ، فى التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية، حيث شرف الله يوم عرفة بفضائل كثيرة.

يوم عرفة.. أفضل الأعمال المستحبة فيه

جبل عرفات

روى ابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ"، وفي رواية: "إنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي، قَدْ أَتَوْنِي شُعْثا غُبْرا ضَاحِينَ".

يوم عرفة.. يوم عيد

عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" رواه أبوداود.

يوم عرفة.. صيامه يكفر سنتين

قال النبي صلى الله عليه وسلم "صيام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم.

يوم عرفة

يوم عرفة.. يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار

يعد يوم عرفة يوم لمغفرة الذنوب والعتق من النار، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء".

وقال ابن عبدالبر وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران.

يوم عرفة .. أعمال مشروعة فى يوم عرفة

يشرع في يوم عرفة بعض الأعمال التي سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ومنها

يوم عرفة.. حكم الصيام فى يوم عرفة

وورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية، وروى أبوقتادة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى.

يوم عرفة مغفرة الذنوب

يوم عرفة، هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ”.

البيت الحرام

يوم عرفة.. الإكثار من الذكر والدعاء:

قال النبي صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه أصحاب السنن.

يوم عرفة.. التكبير والتهليل

وقد ورد التكبير بصيغ متعددة كلها يفي بالمطلوب منها :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

عرفات

والأمر في التكبير واسع كما قال أهل العلم والمطلوب إقامة ذكر الله في ذلك اليوم والإكثار منه.

يوم عرفة.. الدعاء فى يوم عرفة

وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

جبل عرفات

الدعاء فى وقفة عرفة

وورد عن الرسول في دعاء وقفة عرفة قول "اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتتك أن أغتال من تحتي".