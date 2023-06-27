برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة بروزوفيتش

مازال برشلونة الإسباني متسمكا بالتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط فريق إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الجاري.



ذلك رغم توصل نادي النصر السعودي لإتفاق مع مسؤولي إنتر ميلان بشأن بيع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش بمبلغ 22 مليون يورو، لكن يتبقى موافق اللاعب على العرض.



وتابعت التقارير، أن طلب اللاعب الكرواتي بروزوفيتش مهلة من أجل الرد على عرض نادي النصر، ومن المترقب أن يأتي الجواب سريعا، لأن الإنتر متعجل بشأن بيعه من أجل شراء لاعب فريق ساسولو، فراتيسي.



وأضافت التقارير، أن نادي برشلونة وضع خطة بديلة من أجل التفاوض مع داني باريخو الذي أعطى موافقته بشأن الفكرة، وأوريول روميو في خط الوسط، لكن لا يريد برشلونة رفع الراية البيضاء في صفقة بروزوفيتش، ويضع الأولوية على الأهداف الآخرى.



ووضع برشلونة رهانه على اللاعب الكرواتي بروزوفيتش ، وأنه سيسر على خطى جوندوجان الذي رفض الاستمرار مع السيتي من أجل الانتقال إلى صفوف البرسا.





رسميًا .. برشلونة يعلن التعاقد مع جوندوجان

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي .

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” إنهت إدارة النادي التعاقد مع جوندوجان لمدة موسمين حتي 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لموسم آخرحتى 30 يونيو 2026، مع شرط جزائي لفسخ التعاقد بمبلغ 400 مليون يورو.

وأضاف برشلونة في البيان الرسمي الصادر عنه اليوم : " أن سيتم تقديم جوندوجان بشكل رسمي في مؤتمر لوساءل الإعلام على ملعب الكامب نو.

واجتاز الفحص الطبي يوم الأربعاء الماضي في المانيا، وذلك قبل توقع عقود إنضمامه للفريق الكتالوني .

ونجح جوندوجان قائد مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية مع فريق السماوي ، وذلك بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

في سياق متصل يواصل برشلونة بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة تواصل مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.







