Fort Solis تصل PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي وماك قريبًا (فيديو)

Fort Solis.. إذا كنت من محبي الرعب النفسي، فعليك تحديد يوم 22 أغسطس في التقويم الخاص بك. هذا عندما تصل هذه اللعبة الجديدة المثيرة للاهتمام.

يصف المطور Fallen Leaf ظهوره الأول بأنه فيلم إثارة خيال علمي نفسي. تُظهر اللعبة اللاعبين على أنهم جاك ليري، مهندس تم إرساله للتحقيق في قاعدة تعدين بعيدة على سطح المريخ.

روجر كلارك، المعروف بدوره في دور آرثر مورجان في Red Dead Redemption 2 ، صوت ليري مع توري بيكر (The Last of Us ،Death Stranding) وجوليا براون (The Last Kingdom ،World on Fire).

عند مشاهدة المقطع الدعائي لفورت سوليس، قد تشعر بأن Fallen Leaf مستوحى من Dead Space، لكن الاستوديو يقول إنه تأثر بشكل مباشر بالعناوين السردية مثل Firewatch و Until Dawn.

يشير Fallen Leaf إلى أنه لا توجد قصات في الكاميرا أو شاشات تحميل لتفريق قصة اللعبة ، والتي "يمكن أن تنغمس في جلسة مكثفة واحدة". إذا لم يكن هناك شيء آخر، فيجب أن تكون Fort Solis عرضًا تقنيًا.

إلى جانب Layers of Fear، إنها واحدة من أولى ألعاب Unreal Engine 5 التي ظهرت منذ أن قامت Epic بإثارة التقنية لأول مرة في عام 2020. وستتوفر Fort Solis على PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي (عبر Steam ومتجر Epic Games) و Mac.