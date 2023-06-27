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الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يفتتح البطولة الإيطالية للعبة البدال بسوهو سكوير

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،  البطولة الايطالية للعبة البدال تنس والتى تقام فاعليتها بمجمع ملاعب ميدان سوهو سكوير تحت ادارة مجموعة سافوى العالمية.

 حيث حضر مجموعة من اللاعبين الدوليين ومنهم راميرو المصنف السابع عالميا للعبة التنس وكذلك ميكيلى مونالبينى  رئيس شركة ويلسون العالمية لمستلزمات العاب المضرب واستيفانو رئيس مجلس ادارة شركة فوتبول والمتخصص فى شراء وبيع اللاعبين الدوليين لكرة القدم والمنظم لفعاليات البطولة، ولويجيو دى بيادجيو لاعب كرة القدم الشهير بنادى روما نجم كأس العالم ٩٨.

 كما قامت قناة سكاي نيوز اسبورت وقناة اسكاى تى ايطاليا، بعمل حديث مع محافظ جنوب سيناء والذى أكد من خلالة على ترحبية بالبطولة ومنظميها والمشاركين فيها وقدم لهم الشكر على اختيارهم مدينة شرم الشيخ التي تفتح ذراعيها دائما للسياحة الرياضية والتي أقيمت على أرضها عدة بطولات رياضية مختلفة كما استضافت مؤخرا المنتخب الأولمبي الايطالى للسباحة لمدة شهر للتدريب.

 وأكد المحافظ العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا  حكومة وشعبا والتشابه في كثير من الخصال للشعبين كما أن السياحة بدأت في شرم الشيخ معتدة على السائحين الإيطاليين ،  كما أكد أننا نمتلك مدينة رياضية متميزة قادرة على استضافة وتنظيم البطولات العالمية.


كما قدم المحافظ دعوه للفرق الرياضية الإيطالية الكبرى لكرة القدم لإقامة معسكراتهم التدريبية في شرم الشيخ خاصة في فصل الشتاء، لما تتميز به المدينة من طقس مشمس لا يوجد مثيل له في القارة الأوروبية.


وحول سؤال عن دعمة لرياضة البدال ونشرها افاد المحافظ بانة سيقوع بحث عدد كبير من الفنادق لإقامة ملاعب لهذه الرياضة وإقامة بطولات عليها وستقوم المحافظة بتسخير إمكاناتها لنشر هذه اللعبة.


وقام الوفد الإيطالي بتقديم الشكر للمحافظ على رعايته للبطولة لتميز العلاقات المصرية الإيطالية ولتوافر عدة مقومات تملكها مدينة شرم الشيخ لاستضافة وإنجاح كافة البطولات الرياضية الدولية.

الجريدة الورقية