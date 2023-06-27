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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يفتتح عدد من المحال التجارية بمشروع دهب سكوير

بوابة الوفد الإلكترونية

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة دهب رافقة خلالها اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للتعاون الدولى واللواء احمد جميل رئيس مدينة دهب ورجل الاعمال تونى كازمياس، ولفيف من شيوخ وعواقل البدو والنائب سليمان عطيوى عضو مجلس النواب.


وقام المحافظ خلال ىالجولة بافتتاح عدد من المحال التجارية المتختلفة النشاط بالمشروع السياحى دهب سكوير والذى يضم 49 محلا متنوعا وماركت هايبر وسينما ومسرح ومطاعم عالمية وملاهى وحدائق وكافيهات ونافورة راقصة ، والذى يعد احد الإضافات السياحية والترفيهية الهامة بمدينة دهب   كما شهد حفلا فنيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


كما قام المحافظ بجولة سيرا على الاقدام بمشاية المدينة واثنى عل اعمال التجميل والنظافة والإضاءة وتنوع الأنشطة التي تخدم السياح بمختلف جنسياتهم ، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وقدم عيدية العيد على الاطفال.

الجريدة الورقية