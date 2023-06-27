الطرق السليمة لتخزين لحوم الأضحية ومدة صلاحيتها

الطرق السليمة لتخزين لحوم الأضحية.. ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يحرص فيه المسلمين القادرين على ذبح الأضاحي، وتوزيع جزءًا منها على الفقراء وذلك حسب الشرع، والاحتفاظ بالنصيب الأخر للأسرة.

ويعاني الكثير كل عام في ذلك التوقيت، من مشكلة تخزين لحوم الأضاحي وكيفية حمايتها من الفساد، إذ تتعرض كميات كبيرة من اللحوم للفساد وذلك نتيجة سوء الحفظ والتخزين وتكديس كميات كبيرة فوق بعضها، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا والطفيليات على اللحوم وتحول لونها للأخضر وهو ما يعني فسادها.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم الأضحية، وأيضًا مدة الصلاحية للحفظ في الفريزر.

الطرق الصحيحة لحفظ لحوم الأضحية من الفساد

فرد اللحوم بعد ذبح الأضحية وعدم وضعها فوق بعضها.

وضعها في مكان نظيف بعيدًا عن التراب والشمس.

توجيه مراوح على اللحوم لمدة تتراوح من 4 لـ 5 ساعات، وذلك لحدوث عملية "تشميع" اللحوم.

بعد تشميع اللحوم، يتم وضعها في الثلاجة بضع ساعات لاكتمال عملية "التشميع"، والتأكد من انخفاض درجة حرارة اللحمة تماما بعد الذبح.

لا تغسل اللحوم قبل التفريز.

وضع اللحوم بعد ذلك في أكياس حسب الكمية المطلوبة للطهي، وتخزينها في الفريزر.

يشترط ألا يزيد وزن كيس اللحم أكثر من كيلو وذلك لسهوله تجمده.

التأكد من جودة الفريزر وكفاءته قبل استخدامه لحفظ اللحوم، وتجنب فتح وغلق أبوابه كثيرًا.

مدة حفظ اللحوم بالفريزر

يمكن تخزين اللحم الضأن في الفريزر لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

يمكن تخزين لحم العجل في الفريزر لمدة تتراوح من 10 إلى 12 شهرًا.

تصل مدة تخزين لحم "الكندوز" في الفريزر لمدة تصل إلى سنة .

يخزن اللحم المفروم في الفريزر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أو أربعة أشهر .

الطرق السليمة لتفكيك اللحم المجمدة قبل الطهي

وضع اللحوم المجمدة على الرف السفلي من الثلاجة حتى يتفكك.

تشطف اللحوم قبل الطهي وممنوع النقع في المياه.

يحذر طهي اللحوم وتعريضها للحرارة أثناء التجميد، ويجب تفكيكها أولًا.