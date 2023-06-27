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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى ثلاثة أشخاص

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان ثالث ضحايا عقار شارع خليل حمادة المنهار بالإسكندرية، من تحت الأنقاض.

 

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وتبين أن الجثمان لطفل يدعى عبدالله يوسف محفوظ سلام، يبلغ من العمر 13 عامًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أبو قير العام.

 

في وقت سابق، انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء أمس الإثنين، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم جثامين الأول لشاب سوداني الجنسية يدعى مصطفى عثمان بكير، 22 عامًا، والثاني لرجل يدعى حمدى  السيد أحمد حسين، 41 عامًا، تم استخراجهم من تحت الأنقاض.

 

كانت أمرت النيابة العامة، بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة المصرية الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة بتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

 

وشكلت لجنة من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال التحقيق.

 

وشهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

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