طلب التحريات حول عصابة انتحلت صفة أفراد شرطة بالشروق

طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول واقعة انتحال تشكيل عصابي صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين في مدينة الشروق.

أجهزة الأمن كانت تلقت إخطاراً مفاده ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما فردي خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، جهاز لاسلكي "هيكلي"؛ لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يستأجران السيارات ويستخدمانها في ارتكاب الوقائع.

وأقروا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.