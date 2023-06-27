وفاة 3 أشخاص بينهم رضيعة في حريق منزل الزقازيق

توفى 3 أشخاص، من بينهم طفلة رضيعة، في حريق نشب في منزل بنطاق قسم ثانٍ الزقازيق، واسفر الحريق أيضا عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الأولى.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من شرطة النجدة، بشأن نشوب حريق في منزل بنطاق قسم ثانٍ الزقازيق مكون من 3 طوابق.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والشرطة والاسعاف إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

وبالفحص، تبين انفجار شعلة بوتاجاز صغيرة بالطابق الثالث بالمنزل، ما أدى لاشتعال النيران بالمحتويات خاصة مع وجود زجاجة بنزين ساعدت على سرعة الاشتعال، وأسفر الحريق عن مصرع كل من "سعيد . هـ. ح" 61 عاما، و" محمد. ر. ب" 22 عاما ونجلته مليكة عام ونصف، وإصابة "هبة. ع" 22 عاما بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق، لاسعافها وتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.