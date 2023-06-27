عاجل
طائرة قائد فاغنر تغادر إلى بيلاروسيا وتسليم العتاد للجيش الروسي شهادة الله بالرسالة لنبيه تقتضي تصديقه وطاعة أمره| شاهد خطيب عرفة.. الشيخ محمد بن يوسف يوضح فضل يوم عرفة| شاهد عرفات.. أشهر أئمة وخطباء مسجد نمرة على مدار 41 عامًا خطيب مسجد عرفة يدعو المسلمين إلى الاستفادة من الحج وفضائله
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وفاة 3 أشخاص بينهم رضيعة في حريق منزل الزقازيق

حريق منزل
حريق منزل

توفى 3 أشخاص، من بينهم طفلة رضيعة، في حريق نشب في منزل بنطاق قسم ثانٍ الزقازيق، واسفر الحريق أيضا عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الأولى.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من شرطة النجدة، بشأن نشوب حريق في منزل بنطاق قسم ثانٍ الزقازيق مكون من 3 طوابق.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والشرطة والاسعاف إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

 وبالفحص، تبين انفجار شعلة بوتاجاز صغيرة بالطابق الثالث بالمنزل، ما أدى لاشتعال النيران بالمحتويات خاصة مع وجود زجاجة بنزين ساعدت على سرعة الاشتعال، وأسفر الحريق عن مصرع كل من "سعيد . هـ. ح" 61 عاما، و" محمد. ر. ب" 22 عاما ونجلته مليكة عام ونصف، وإصابة "هبة. ع" 22 عاما بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق، لاسعافها وتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

مواد متعلقة

انقلاب سيارة يتسبب في إصابة 7 أشخاص بالمنيا

حادث تصادم يودي بحياة شخص في الشرقية

مدى إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف

الحجاج يقفون على عرفات الطاهر.. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى

كشف غموض اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر

مواعيد عمل عيادات مبادرة 100 يوم صحة .. الكشف والعلاج بالمجان

الجريدة الورقية