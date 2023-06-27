عقار الإسكندرية المنهار .. ارتفاع عدد الضحايا واصابة 4 أشخاص

عقار الإسكندرية المنهار .. نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثة ثانية من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لجثتين و4 مصابين حتى الآن. فيما تجرى عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وتبين أن الجثة الأولى لشاب يدعى مصطفى 22 سنة و حمدي السيد أحمد حسين، 41 سنة، وجرى نقل الجثتان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من أرضي و13 طابقًا «انشطار رأسي نصفي»، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار الإسكندرية المنهار، نفاذاً لقرار النيابة العامة، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم «هانى. ج» مواليد ٨٣، كان يقوم بأعمال تعلية غير مرخصة بالطابق الأخير، على الرغم من صدور قرار بإزالته، فأمر المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة ضبطه وإحضاره.