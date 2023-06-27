قنا: استمرار أعمال رصف محيط كوبري مزلقان السكة الحديد بقوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، إلى تواصل اعمال الرصف بمحيط كوبري مزلقان السكة الحديدية التى تجري علي قدم وساق، لاستكمال الصورة الجمالية للمكان.

وأكد الدكتور قدري ان القيادات التنفيذية بالوحدة تتابع الاعمال التي يجري تنفيذها بمحيط الكوبري ليل نهار للوقوف علي نسب التنفيذ، فضلاً عن التاكد من التزام الشركات المنفذة من تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المقررة بعملية الرصف، لافتا الي انه يجري بالتوازي مع هذه الاعمال تركيب بلدورات ومراجعة انظمة الانارة والتشجير والدهانات لأرصفة المشاة والواجهات المحيطة بساحة الكوبري بهدف إضفاء المظهر الحضاري علي المنطقة.

وأضاف رئيس المركز، ان الوحدة بصدد عمل دراسة للتطوير الميدان بشكل كامل، حيث يوجد عددا من المقترحات جاري المفاضلة بينها للخروج بأفضل النتائج، ومن ثم تطبيقها علي ارض الواقع، بطريقة تراعي تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، و يضفي لمسة جمالية علي محيط المكان كونه قلب المدينة النابض بالحركة.