حادث تصادم يودي بحياة شخص في الشرقية

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، على طريق بلبيس اتجاه السلام في محافظة الشرقية، وهو ما أسفر عن وفاة شخص.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفى الخانكة "م أ"، 29 سنة، يقيم بالخانكة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين وفاته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق بلبيس اتجاه السلام أمام شركة للصناعات الكيماوية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

كما أوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

في سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.