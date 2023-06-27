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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اليوم .. مواجهتين ناريتين ببطولة إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب
أمم إفريقيا للشباب تحت 23عاما

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا تحت الـ23 والمؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024.

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مصر ومالي في كأس أمم أفريقيا للشباب.. موعد المباراة والقناة الناقلة

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صبحي يؤازر منتخب مصر الأوليمبي قبيل مباراته اليوم مع النيجر في افتتاح أمم أفريقيا

وتشهد مباريات اليوم من منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا تحت الـ23 مواجهتين ناريتين ستجمع بين المغرب وغانا ، فيما ستكون المواجهة الثانية بين الكونغو وغينيا .

وتستعرض “ بوابة الوفد " مواعيد مباريات اليوم من بطولة إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

 

الكونغو - غينيا : ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله ، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports HD 4 بصوت المعلق نوفل باشي.

المغرب - غانا : ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله ، الساعة الحادية عشرمساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports HD 4 بصوت المعلق جواد بادة.

في سياق متصل يستعد منتخب مصر الأوليمبي، اليوم لخوض ثاني مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالي .

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.

تذاع أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للأوليمبياد.

وتضم قائمة الفراعنة في بطول إفريقيا للشباب ، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.
 

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