لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك

اليوم ضيوف الرحمن على جبل عرفات

يحتشد اليوم ضيوف الرحمن على جبل عرفات منذ الصباح الباكر، عقب انتهائهم من قضاء يوم «التروية» بمشعر «مِنى»، وذلك تلبية لنداء خليل الرحمن إبراهيم «عليه السلام»، بعد أن جاءوا من كل فج عميق إلى أطهر بقاع الأرض، التى شهدت مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، تاركين المال والأهل والولد، طامعين فى مغفرة الله ورضوانه.

حيث تصعد أعداد غفيرة من حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، جبل الرحمة، إحدى بقاع عرفات الله المقدس، ضمن نسك الحج. متجهين إلى المولى عز وجل بقلوبهم، تلهج ألسنتهم على اختلاف لغاتهم بتلبية نداء الخالق جل جلاله وبذكره تعالى، استجابة لأمر الحق فى قوله تعالى: «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق».

ويؤدى فريضة الحج هذا العام نحو مليونى ونصف مليون مسلم من داخل المملكة وخارجها، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، يواصل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، متابعاته وتواصله اليومى مع البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المصرى، وذلك للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة، والبالغ عددهم ١٦ ألفاً و١٠٠ حاج والتأكد من استقرار سير أمور الحج السياحى بشكل جيد وتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وعلى الجانب الآخر، تتابع لجان وزارة السياحة المنتشرة بالأراضى المقدسة المتواجدة على مدار ٢٤ الساعة لمتابعة حجاج شركات السياحة، وحل أى مشكلة تظهر.

ومن جانبها أكدت سامية سامى، رئيس بعثة الحج السياحى أنه بناء على تكليفات وتوجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة، لبعثة الحج السياحى، على متابعة التزام الشركات ببرامج الحج السياحى المتفق عليها مع الحجاج. كما تضمنت تكليفات الوزير العمل على مدار الـ24 ساعة فى أماكن إقامة البعثات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا ويعقد الأئمة والخطباء التابعون لوزارة الأوقاف المصرية المرافقون لبعثة الحج السياحى ندوات توعوية ودينية لحجاج الشركات السياحية يومياً لتعريفهم بالمناسك والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

وقد انتشرت لجان بعثة السياحة فى المناطق والمخيمات التى يتواجد بها حجاج السياحة، حيث تم تخصيص ٦ مكاتب طوافة لخدمة حجاج الشركات 4 منها لحجاج البرى والاقتصادى و٢ لحجاج الخمس نجوم وتكليف اللجان بالتدخل السريع لحل أية مشاكل تواجه الحجاج.

وقامت شركات السياحة بتوزيع البطاقات الذكية على حجاج السياحة، وتضمن تلك البطاقات أولاً تواجد الحجاج بمخيماتهم المخصصة فى منى وعرفات وتقديم كافة الخدمات المتفق عليها وتوفير وسائل التنقلات الحديثة لنقل الحجاج بين منى وعرفات ومكة.

ومن ناحية أخرى يتم بث خطبة عرفة اليوم من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1444 هـ بعشرين لغة عالمية لاستهداف أكثر من ٣٠٠ مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين.

ومن ناحية أخرى تقدم هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية كافة إمكانياتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لتوصيل الراحة لهم أثناء تأدية مناسكهم كما تقدم الخدمات الطبية الإسعافية.

كما جهزت وزارة الصحة السعودية مستشفى منى الجسر بالمشاعر المقدسة وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى ١٥٠ سريراً تنوعت بين أسرة للعناية الحرجة وخدمات الغسيل الكلوى والانعاش القلبى الرئوى مقدمة خدماتها من خلال ١١ عيادة عامة تحوى جميع التخصصات الطبية، بالإضافة الى إمكانية استدعاء لبعض التخصصات فى حالات أمراض النساء والولادة.

يضم المستشفى غرفتين للعمليات وغرفة لحالات المناظير والولادة ويتوفر بالمستشفى أيضاً قسم للحالات الطارئة يحتوى على ٣٩ سريراً منها ٦ أسرة متخصصة للإنعاش القلبى و١٧ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، عن جاهزية جميع القطاعات العاملة فى منظومة خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

وأكد الربيعة فى مؤتمر صحفى سابق، أن الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية.

وكشف الوزير الربيعة أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، بالإضافة إلى 19 شركة لتقديم الخدمات بمستوى مرتفع، مع وجود أكثر من 18 ألف حافلة لنقل الحجاج.

أكدت جمعية «سقيا الماء» بمنطقة مكة المكرمة مواصلة تنفيذ برامج «سقيا المعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام» بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج فى عرفة ومزدلفة، فضلاً عن عدد المستفيدين من برامج السقيا فى منافذ الحرم المكى بأكثر من 3 ملايين مستفيد.

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى إطار مبادرتها «حفاوة»، خدمة إيصال الأشخاص ذوى الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم من خلال توفير عربات مخصصة لذلك.

ومن ناحية أخرى، دشن المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى، النظارات الذكية للكشف والمراقبة الأمنية على السيارات المتنقلة بالمشاعر المقدسة.

واطلع الجاسر على آلية استخدام النظارات الذكية للكشف على السيارات والأتوبيسات، والتى تؤدى لتسهيل إجراءات الدخول للمشاعر المقدسة، وتحد من تسلل السيارات المخالفة غير الحاملة لتصاريح الدخول الصادرة عن الوزارة، وكذا منع دخول غير حاملى تصاريح الحج، والذين يتسللون عبر السيارات غير المرخص لها بالدخول.

وأكد وزير النقل توفير مليون و700 ألف مقعد فى قطاع الطيران لخدمة الحجاج، مشيراً إلى توفير خدمات فى قطار الحرمين بمليون و500 مقعد لخدمة الحجاج، وفى الطيران نحو مليون و700 ألف مقعد، وأكثر من 7 آلاف و700 رحلة.