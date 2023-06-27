كفيفة تستند إلى فرد أمن أثناء الطواف حول الكعبة "فيديو"

مشهد مؤثر يخطف القلوب بالمسجد الحرام

يوم عرفة.. بالتزامن مع انطلاق مناسك الحج، وخاصة مع يوم عرفة، وسط أعداد ضخمة لهذا العام، بدأت المشاهد الجميلة تخطف القلوب من المسجد الحرام.

وقد أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إعجاب السعوديين، حيث وثق تعامل رجل أمن في المسجد الحرام مع امرأة كفيفة بكل عطف وحنان، وخى أمسكت ببزته العسكرية خلال الطواف حول الكعبة.

امرأة كفيفة تمسك برجل الأمن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة

وأظهر الفيديو امرأة كفيفة تمسك برجل الأمن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة، فيما وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالرائع موضحين أن رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة.

وخلال الأيام الماضية بدا ذلك في الحرم المكي الشريف من خلال بذلهم الجهود للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

فيما قدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة أنحاء المسجد الحرام.

وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، حيث تشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.

عدد الحجاج

الجدير بالذكر أن الحجاج وعددهم يقارب المليونين، بدأوا منذ فجر اليوم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة، بعد أن أمضوا الليل في مخيّمات منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرّمة.

جبل عرفات

يوم عرفة

فيما توجهوا في الساعات الأولى من فجر اليوم إلى منطقة عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

فيما سيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم.

أما بعد غروب الشمس، فسيتوجهون إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

عرفات

الدعاء يوم عرفة

وقد ورد في الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.