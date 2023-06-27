باحث بتكنولوجيا الأغذية يقدم روشتة مهمة لشراء وذبح الأضحية

يقول الله تعالى "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، والذبح هو سنة أبينا ابراهيم و هو أحد أدلة الثقة المطلقة في الله وهو مكافأة الله لنبيه اسماعيل، لطاعته ويقينه بربه حيث يقول تعالى " وفديناه بذبح عظيم".

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك غدا الأربعاء الموافق 28 يونيو، وإقبال المستهلكين علي شراء الأضاحي ، تقدم الدكتورة مروة فاروق علي عبدالقادر باحث بقسم بحوث تكنولوجيا اللحوم والأسماك بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة معلومات ونصائح هام للمستهلكين عند شراء اللحوم وهي:

الشروط العامة الواجب توافرها فى أضحية العيد :

1. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) سورة الحج أيه (34) فلا تصح أن تكون من الطيور أوالأسماك

- أن تبلغ سن قبول الأضحية: وهو السن الواجب توافره فيها فيشترط أن تبلغ الإبل خمس سنوات من عمرها وتبدأ في السادسة، وفي البقر يجب أن تبلغ الأضحية عامين وتكون قد دخلت في السنة الثالثة ، أما الغنم فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفي الضّأن يجب أن تتم ستة أشهر

- أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تؤثر في لحمها، فلا يجوز أن يكون بها عور ظاهر، أو تكون عرجاء أو قرنها مكسور، أو بها مرض بين مثل

- (الحمى القلاعية (جفاف مخطم الحيوان – ارتفاع درجة حرارة الحيوان لتصل ل42֠م - تقييح الفم واللسان – تورم اللثة – الامتناع عن الأكل- سيولة اللعاب بشدة – العرج – تقرحات على حلمات الضرع – عدم القدرة على الوقوف ).

- مرض السل ( تضخم الغدد الليمفاوية للحيوان تحت الابط وتحت الفخذ – هزال كامل للحيوان).

- التسمم الغذائي ( سرعة التنفس – نهجان ناتج تناول الحيوان لعليقة بها أثار مبيدات مثل مركبات الفسفور العضوية ).

- حمى البحر الأبيض المتوسط (نزول الصديد من فتحة البول) وهنا يجب اعدام مثل هذا الحيوان.

- الجمرة الخبيثة او الحمى الفحمية (نزيف من جميع فتحات الجسم للحيوان) ايضا يجب اعدام مثل هذا الحيوان.

واضافت عبدالقادر، أن هذه أمراض لا يمكن معرفة اصابة الحيوان بها الا بالكشف البيطري قبل الذبح.

أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء خروف العيد

وقالت عبد القادر، إن الغنم سواء الخراف أو الماعز اكثر الحيوانات التى يتم شرائها كأضحية نظرا لإنخفاض أسعارها مقارنه بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر، موضحة أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء خروف العيد :

1. الإبتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين والشراء من أماكن موثوق بها مثل شوادر وزارة الزراعة والمزارع المتخصصة فى التربية والتسمين لضمان تغذية الحيوانات على العلائق الجيدة سواء الخضراء أو الجافة و التى تؤثر على جودة اللحم الناتج.

2. يجب على صاحب الأضحية اذا كان غير ذو خبرة فى عملية الشراء الإستعانة برأي ذوي الخبرة وان يأخذ بنصائحهم و أن يتم الشراء علي أساس الوزن القائم لتلافي عمليات الغش مع الآخذ في الاعتبار وزن الحيوان صائم.

3. يجب أن يكون الخروف سليما وخاليا من العيوب الظاهرية

4. يجب أن يتميز الحيوان بالنشاط و الحيوية حيث أن الكسل والخمول يدل على وجود مشاكل صحية ، يجب أن يكون رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاه ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم

5. تكون عيونة لامعة وخالية من الافرازات ولا يوجد اصفرار بها

6. صوف الخروف لايمكن نزعه بسهولة .

7. عدم وجود إسهال : ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال .

8. عدم وجود خراريج أو دمامل او ايه أورام في جسم الحيوان وتحت الفك السفلى ، وفى منطقة الرقبة أو عدم وجود امراض جلدية مثل الجرب

9. ان تكون قوائمة سليمة وخالية من الكسور

10. إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة .

11. نظرا لوجود الصوف الكثيف لذا يجب فحص الأغنام باليد عند شرائها كما يلى :

• فحص الرقبة : التأكد من إمتلاء الرقبة باللحم و خلوها من الدمامل ، والخراريج.

• فحص الظهر : حيث يجب أن يكون الظهر مستوي وعريض وممتلئ باللحم .

12. يجب التأكد من عمر الخراف لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد طراوة اللحم خاصة في الذكور . فالعمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة ، وأفضلها فى عمر 8-12 شهرا ، ويمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان ، ويتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان كالآتي:

❖ العمر أقل من 1 عام : تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض .

❖ العمر ما بين عام - 1.5 عام : يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل ، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الاخرى .

❖ العمر ما بين 1.5- 2.5 عام : يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب .

❖ العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام : يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب .

❖ العمر ما بين 3.5 - 4 أعوام : يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان ، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر ، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات .