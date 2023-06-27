مصر ومالي في كأس أمم أفريقيا للشباب.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر الأوليمبي، اليوم الأخير من استعداداته لخوض ثاني مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالي.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد .



واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.



ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.



موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى فى كأس أمم أفريقيا للشباب



ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.



القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقي



مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



مشوار مصر فى دور المجموعات بدأ بلقاء النيجر، ثم مالي والجابون على الترتيب، وهي كالتالي:



- المباراة الثانية: مصر ضد مالي، 28 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

- المباراة الثالثة: الجابون ضد مصر، 1 يوليو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة



وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.



وتضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.



واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة، المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.