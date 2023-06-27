الأوقاف تتصدى لظاهرة اختلاط الرجال والسيدات في صلاة العيد.. فيديو

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعدادات الوزارة لتنظيم صلاة عيد الأضحى في الساحات والأماكن المغلقة، وكيفية التصدي لظاهرة الاختلاط بين الرجال والسيدات خلال الصلاة.

وقال إن وزارة الأوقاف حددت الساحات بالتنسيق مع المحافظين وفي المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، مضيفًا أن بالمساجد أماكن محكمة للرجال وأخرى للسيدات ولا يحدث اختلاط، ولكن في الساحات قد تحدث مخالفات مثلما حدث في السنوات الماضية بسبب التزاحم.

وأوضح أن الوزارة حددت أماكن للسيدات في الساحات، إما في مؤخرة المصلى أو بجوار المصلى ولكن يكون هناك حاجز يفصل بين الرجال والسيدات.

وذكر أن جمهور الفقهاء، أجمع على أن صلاة المرأة بجوار الرجل دون حائل فالصلاة باطلة حتى لو كانت المرأة زوجتك أو أختك، لأنه من الممكن أن يقف بجوارها رجل غريب أو خلفها.

قال إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمر مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" (متفق عليه).

وأكد أن صلاة العيد لا تنعقد في الزوايا ولا في الطرقات، موضحًا أن الوزارة حددت الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد مع المحافظين.

تطهير ساحات ومساجد صلاة العيد

وفي سياق متصل، شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص ٢٤١ ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الإثنين.