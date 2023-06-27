تشغيل تجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جهينة المركزي بسوهاج

في إطار جهود الدولة المصرية وخطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وأعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جهينة المركزي بعد تطويرها وافتتاحها أمام المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، أن الوحدة تعد إضافة كبيرة ويخدم عددًا كبيرًا من المرضى.

وأضاف الدكتور أيمن مكرم، مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، أن الوحدة تخدم 227 مريضًا وتضم 38 ماكينة غسيل كلوي.