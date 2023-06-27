الوقوف بجبل عرفة لحظة العتق من النار.. فيديو

يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفات في يوم عرفة، وهو من أهم أركان الحج، إذ يلتقي حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم على هذا الجبل الشريف، ويؤدون شعائر الحج ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والاستغفار.

وقال الشيخ هاني السباعي، من علماء وزارة الأوقاف، إن حجاج بيت الله سيقفون غدًا على جبل عرفات، لافتًا أن الوقوف على عرفات هى لحظة العتق من النار.

وأضاف: “الوقوف بجبل عرفات بإذن الله غدًا.. وخطبة يوم عرفة هنصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الظهر وهيتم الخطبة، وبعدين نقف ندعي، دعاء عرفات هو الدعاء المستجاب، لحظة الوقوف على عرفات هى لحظة العتق من النار، هى لحظة مغفرة الذنوب، هى لحظة التجاوز، لحظة مباهاة من الله تبارك وتعالى للملائكة، ربنا سبحانه وتعالى بيباهي الملائكة بنا، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضحين، أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعًا ممن تقبل منهم حجهم وممن غفر لهم ذنبهم وذنوبهم يا رب العالمين".

خير دعاء في يوم عرفة:

وتابع: "فترة عرفة كل المطلوب من الحجيج إن شاء الله رب العالمين هو الدعاء، وخير الدعاء يومها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهذا الذكر العظيم كأنه اشتغال بالاستثناء على تبارك وتعالى، وهو سبحانه أعلم بحوائجنا وسيقضيها لنا، ابشروا ابشروا يوم استجابة الدعاء، ابشروا غدًا يوم مغفرة الذنوب، كل ما علينا أن نتجهز بقلوبنا هذه اللحظة الفاصلة في حياتنا".

واستكمل: "من لم يغفر له غدًا متى يغفر له؟ إنها لحظة كل مسلم على ظهر الأرض، وقد هيأها الله تبارك وتعالى لكم فاستعدوا لها وابشروا بها واستعينوا على هذه اللحظات باحضار القلوب لله عز وجل تذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، عرفات لسنا في موطن مباهاة، إنما في موطن العبودية لله عز وجل".