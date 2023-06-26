تمرد فاغنر.. بوتين يتنازل عن كبريائه ويعرض صفقة لمنع إزهاق الأرواح

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي مجموعة فاغنر المسلحة الالتحاق بالجيش أو "الذهاب إلى بيلاروسيا"، منوهًا إلى أنه أعطى الأوامر بـ “تجنب إراقة الدماء” بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا بالاقتتال بين الأشقاء بينما أثنى على "وطنية" الروس.

وشكر الروس على "صمودهم ووحدتهم ووطنيتهم" التي أظهرت أن "أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل".

ويأتي خطاب بوتين بعد يومين من تمرد فاغنر المسلح بقيادة بريغوجين الذي أكد الاثنين أن هدفه من إرسال مقاتليه نحو موسكو كان إنقاذ مجموعته المهددة بالحل وليس الاستيلاء على السلطة، على عكس ما كان يعتقده الغرب في أن كبرياء بوتين لن يسمح له بعرض تسوية على مجموعة فاغنر القتالية.

روس وطنيون

واتهم بوتين مجددا رئيس فاغنر، من دون أن يسميه، بأنه "خان بلده وشعبه" و"كذب" على مقاتليه، مؤكدًا أن "الشجاعة ونكران الذات اللتان أظهرهما الطيارون الأبطال الذين سقطوا في المعركة"، بينما لم يصدر الكرملين إعلانا رسميا بشأن الطائرات التي قالت فاغنر إنها أسقطتها خلال مسيرتها نحو موسكو.

وتابع "الغالبية العظمى من مقاتلي وقادة مجموعة فاغنر هم أيضا روس وطنيون مخلصون لشعبهم وللدولة، لقد أثبتوا ذلك من خلال شجاعتهم في ساحة المعركة"، جاء ذلك خلال تصريح له الاثنين بعد يومين على تمرد مسلح نفذته مجموعة فاغنر شبه العسكرية، وانتهى باتفاق بوساطة بيلاروسيا المجاورة.

تمرد مسلح

وفي إطار آخر، وفي مستهل اجتماع معهم بث التلفزيون الرسمي جزءا منه، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين كبار المسؤولين الأمنيين على جهودهم خلال التمرد المسلح.

وقال بوتين خلال الاجتماع “جمعتكم لأشكركم على العمل المنجز خلال هذه الأيام القليلة ولمناقشة الوضع”، ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف، أبرز خصمين لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.