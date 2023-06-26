انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية من إحدى الترع بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثمان فتاة مجهولة الهوية، عثر عليها غارقة في مياه الترعة المواجهة لقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة فتاة غارقة في مياه ترعة ميت مزاح.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الفتاة، وتبين أنها في العقد الثاني من عمرها، وترتدي ملابسها كاملة، ولا يوجد معها أوراق إثبات شخصية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى لقي شخص حتفه ، اليوم الاثنين غرقا في مياه ترعة توشكي جنوب محافظة أسوان، تم انتشال الجثة وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان ، إخطارًا بوقوع حادث غرق شخص بترعة توشكي جنوب محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة والتي تبين انها لشاب يدعى محمد ع ٢٠ سنة من قرية الغنيمية مركز إدفو وأنه انزلقت قدمه أثناء السباحة في مياه الترعة؛ ما أدى إلى مصرعه .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبوسمبل وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.