تطوير مشعر منى لخدمة الحجاج.. فيديو

خصصت الجهات المعنية للحجيج في موسم الحج هذا العام، 594 مخيمًا في مشعر منى، وبلغت حصة الخيم المطورة منها 44 موقعًا تشكل 20% من المساحة الإجمالية للمشعر.

وقال حمود محمد النعمي، مالك شركة حج، إن "مخيمات مشعر منى تتطورت وأصبح بها تغيير في الخيام الـPVC إلى جدار من الأسمنت بورد المعزول والجيبسوم بورد، وتوفير جميع إمكانات الحجاج من الإضاءة والتكييفات، وتطوير أغلب دورات المياه الوجودة في المشعر".

ويعد مشروع خيام مشعر منى المطورة أحد أكبر المشروعات التي نفذتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والإنشائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.

وتابع النعمي، أنه جرى عمل مطابخ مطورة ومزودة بالفريزرات والثلاجات متعددة الأدوار لخدمة المواقع، مضيفًا أنه جرى تغيير جميع السلالم المتحركة.

وتشهد المشاعر المقدسة في كل عام أعمال تحسين وتطوير مستمر، لرفع جودة خدمة الحجيج فيما يتعلق بالإسكان والإعاشة والنقل والجوانب المرتبطة بأداء النسك.

تفويج الحجاج إلى جبل عرفة:



يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وبدأ تفويج الحجاج إلى عرفة اليوم من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا من الغد الثلاثاء.

ويصل عدد الحجاج الذين سيتم تفويجهم إلى عرفة اليوم لـ200 ألف حاج وحاجة، وهذا ما أعلنته قناة "الإخبارية".

ويبدأ الحجاج مناسك الحج اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، إذ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، كما سمى يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.