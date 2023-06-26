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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الغندور حكماً لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الحكم أحمد الغندور
الحكم أحمد الغندور

أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين الزمالك وغزل المحلة والتي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة مساء غدٍ الثلاثاء.

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شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة المحلة

ويقود مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيمياً الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي بجانب هشام القاضي ومحمود عبد السميع على تقنية الفار.

ويسعى الزمالك في لقاء الغد لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الاخيرة بينما يامل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها مؤخراً في صراع النجاه من الهبوط.

قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الدوري 

 وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

 في حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

 في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

 في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

 في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح زكي.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري:


 يلتقي فريق الزمالك بنظيره غزل المحلة مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب الزمالك 30 مباراة حتى الآن فاز في 15 مباراة تعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات يمتلك في عدد النقاط 53 نقطة.

 فيما غزل المحلة يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب حتى 31 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 15 مباراة يمتلك 32 نقطة.

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