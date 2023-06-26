تفاصيل مصرع شخص وإصابة 17 حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم 

لقي شخص حتفه ، وأصيب 17 آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

تفاصيل مصرع شخص وإصابة 17 آخرين حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

كانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفى وعدد كبير من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 17 آخرين حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بين منطقتي جرزا والناصرية بدائرة مركز الفيوم، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية لتشخيص إصاباتهم، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 14 شخص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

تعرض 14شخصا للاصابة ، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة ملوي التابعة إداريًا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.