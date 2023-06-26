جدل حول مكان ضحايا الغواصة تيتان.. فيديو

انتشرت سيناريوهات عدة حول اللحظات الأخيرة لطاقم غواصة "تيتان" بعد أيام من إعلان وفاتهم، إثر تعرضها لـ"الانبجار" خلال رحلة استكشافية لحطام سفينة "تيتانك" في المحيط الأطلسي، وما تزال مئات الأسئلة تدور حول مصير جثث الغواصة، والطريقة التي لقى بها الأثرياء الـ5 حتفهم فيها.

وقال ويل كونن، رئيس لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية، إن الغواصة انفجرت من الداخل، فمن المرجح أن ذلك حدث في غضون جزء من ألف من الثانية، ربما يكون ذلك رحمة لأنها كانت نهاية ألطف من الموقف الصعب جدًا لوجود الضحايا 4 أيام في مكان بارد ومظلم وضيق، إذ انقطعت الاتصالات بالغواصة يوم الأحد، وعثر على حطامها الخميس.

ومن ضمن السيناريوهات التي كشف عنها "الانبجار" الذي حدث داخل الغواصة، أنه حدث في "جزء من مللي ثانية"، وهو أسرع بكثير من مدة إدراك العقل لما حدث، فيما كشفت الدكتورة إيلين مارتي، طبيبة البحرية المتقاعدة، أن الانفجار أو الانبجار سريع بشكل لا يصدق، ويستغرق الأمر أكثر من ذلك بحوالي 0.25 ضعف ذلك حتى يدرك الدماغ البشري ما حدث.

وبدأ خفر السواحل الأمريكي تحقيقًا شاملًا لجمع الأدلة بهدف معرفة أسباب الانبجار الداخلي الذي حدث، وطبيعة القواعد التنظيمية لمثل هذه الرحلات، وقال الكابتن جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل الأمريكي، "هدفي الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم".

وعلى الرغم من الروايات والقصص المتداولة منذ وقوع حادثة الغواصة "تيتان" المنكوبة، يبقى السؤال أين جثث ضحايا الغواصة "تيتان"؟

حادث سفينة تيتانيك:



تعتبر سفينة الركاب الفاخرة "تيتانيك" إحدى أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، إذ تعرضت لحادث غرق في المحيط الأطلسي في 15 إبريل 1912، أثناء رحلتها الأولى من ساوثهامبتون في إنجلترا إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعرضت السفينة لاصطدام بجبل جليدي مما أدى إلى غرقها وتحطمها، وراح ضحيتها أكثر من 1500 شخص.

كانت سفينة "تيتانيك" وواحدة من أضخم وأكثر السفن ترفًا في تلك الفترة، إذ كانت بطول 269 مترًا وبعرض 28 مترًا، وكانت تحتوي على 20 طابقًا وتضم 9 حمامات سباحة وملعب تنس وصالونات فاخرة وغرف نوم رئيسية وغيرها من المرافق الفاخرة، وقد أثارت السفينة اهتمامًا كبيرًا في العالم، إذ تم اعتبارها رمزًا للتطور التكنولوجي والرفاهية البشرية.