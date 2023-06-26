مقارنة نارية أغنية أريانا جراندي و"ليه بيداري كدة"|روبي تفاجئ الجمهور برد ساخر

أعربت الفنانة روبي للمرة الأولي على وجه الشبه بين فيديو أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدة" وكليب أغنية أريانا جراندي Side To Side.

شاركت منصة أنغامي عبر حسابها الرسمي فيديو يتضمن الأغنيتين ويسأل "من الأفضل، وأضافت روبي مازحة من خلال تعليق لها "أكيد أنا"، مما أثار جدلا واسعا مع ردود أفعال الجمهور ضمن مجموعة من التعليقات الساخرة بخصوص التشابه بين الأغنيتين منذ أن صدرت Side To Side عام 2016 لظهور أريانا بها وهي تتمرن في نادي رياضي وبالأخص على عجلة رياضية.

روبي

أشعلت روبي قد الأجواء ولفتت الأنظار عام 2004 بكليب "ليه بيداري كدة" الذي بدت فيه روبي أيضًا تقوم بتمارين ومن أشهرها ركوب العجلة.

أغنية "ليه بيداري كدة" من غناء روبي وإخراج شريف صبري وكلمات عبد العزيز قمر وألحان محمد رحيم، وتوجد في ألبوم "ابقى قابلني".

وأغنية Side To Side لأريانا جراندي ونيكي ميناج، التان شاركا في كتابتها مع أليكزاندر كرونلاند، إلايا، ماكس مارتن، سافان كوتيتشا، ومن توزيع إليا وماكس م

ارتن، وتوجد الأغنية في ألبوم Dangerous Woman وهو ثالث ألبوم لأريانا.

روبي

تحضر أريانا جراندي في الوقت الحالي لفيلم Wicked المقرر عرضه في نوفمبر 2024، وياشرك في بطولته شينثيا إيريفو، جوناثان بايلي، ميشيل يوه، ومن إخراج جون إم تشو.

من هي أريانا جراندي

أريانا جراندي هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وممثلة مسرح أمريكية.ولدت في 26 يونيو 1993، بوكا راتون، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية عُرفت بتأديتها لدور (كات فالنتاين) في سلسلة المسلسلات الكوميدية والغنائية "المنتصر" التي قدمتها قناة نكلوديون، والذي حاز على جائزة إيمي ونال شعبية هائلة بين مسلسلات قناة نكلوديون.

صدرت أريانا أغنيتها الأولى المنفردة "الطريق" من ألبومها الأول الأول يورز ترولي، الذي وصل إلى المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد 200 في عام 2006، انتقلت عائلتها إلى لوس أنجلوس وسرعان ما اكتسبت دورًا على المسرحية الغنائية ثلاثة عشر في برودواي في عام 2009 قامت غراندي بالأداء الصوتي، في البطارية المنخفضة في عام 2011 ظهرت غراندي كضيفة شرف في حلقة واحدة من المسلسل التلفزيوني آي كارلي أمام ميراندا كوسجروف.