مشاهد جديدة لانهيار عقار الإسكندرية.. زلزال مرعب هز المنطقة (شاهد)

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يكشف اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية، مؤكدًا أن المشهد كان مرعب وكأنه زلال.

وأفاد مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية، أن عقار الإسكندرية المنهار، والذي سقط في منطقة سيدي بشر، كان يتكون من 13طابقًا، بواقع 78 شقة، مضيفًا أن صاحب العقار كان يقوم ببناء 4 وحدات بالطريقة المخالفة للقانون في روف الدور الـ14.

وقال خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن العقار المنهار في سيدي بشر تعرض لهبوط أرضي منذ 3 أيام، وحدث ميل في أعمدة العقار، منوهًا إلى أن هناك نصف منهار بالعقار والآخر ما يزال قائمًا.

15 فردًا أسفل الأنقاض

وعلق مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية: “حدثت هزة في العقار لـ 5 دقائق متواصلة، وجاءت الساعة 9 ونص حتى شعر المواطنين بسقوط رمال من أعلى العقار، ولكنهم اعتقدوا أن الرمال من قبل أعمال البناء في الدور المخالف، ولكن بدأ العقار في السقوط حتى تهتكت السيارات التي تواجدت أسفل العقار”.

ولفت إلى أن الأعداد المفقودة تحت الأنقاض تعود لبلاغات المواطنين بالمنطقة والأهالي، مشيرًا إلى أن هناك ربما نحو 15 فردا تحت الأنقاض -وفقا للبلاغات-، منوها إلى أن أغلب الشقق كانت خالية لأنها تستأجر للمصيفين، مختتما: “يتم الدفع بالمعدات والأجهزة لسرعة إنهاء الأزمة”.

شاهد الفيديو..

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار ميامي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث عقار ميامي، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.



وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.