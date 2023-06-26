إحالة المتهم بهتك عرض طفلة للجنايات

احال المستشارالمحامى العام لنيابات أكتوبر الكلية، اليوم الأثنين، سائق الي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة عمرها 14 عاما

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفله والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد؛ إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته مستغلاً في ذلك حبها له ،فسلمت له نفسها وحسر عنها ملابسها مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها العرضي

شهدت والدة المجني عليها بان المتهم تقدم من قبل لخطبة نجلتها ولكنها رفضت لحداثة سنها فقام بخطف نجلتها - الشاهده الثانيه- من أسفل العقار سكنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج لاجبارها علي الموافقه علي إتمام زواجهما