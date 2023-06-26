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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس فوق البحر الأسود

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية

قامت طائرتان روسيتان من طراز "سو-27" باعتراض طائرة تجسس من طراز RC-135 ومقاتلتان متعددتا، المهام تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود، أثناء اقترابها من الحدود الروسية.

 

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 وزارة الدفاع الروسية


ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الإثنين، قوله إن وسائل التحكم رصدت بالأجواء الروسية فوق مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية.


وأضاف البيان أنه لتحديد هوية الأهداف الجوية، ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، تم إرسال زوج من مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوي إلى المكان. وحددت المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 ومقاتلتا "تايفون" من طائرات سلاح الجو الملكي متعددة المهام.
وذكرت الوزارة أنه عند اقتراب المقاتلات الروسية، استدارت الطائرات العسكرية الأجنبية وحلقت مبتعدة عن حدود الدولة الروسية.


وأكد البيان أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مشددة على أنه لا يسمح بانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية.


واختتم البيان بالتأكيد على أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.

 

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