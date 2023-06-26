تباشر النيابة العامة بالقليوبية ،تعرض شخصان للاصابة ، إثر سقوطهما من قطار بمحطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقلهما لمستشفى النيل بشبرا لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة شخصين سقطا من قطار بشبرا الخيمة |التدافع كلمة السر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اصابة شخصين اثر سقوطهما من قطار محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين سقطا من القطار بمحطة شبرا الخيمة، وجرى نقلهم لمستشفى النيل بشبرا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة محامٍ إثر تعدي شخص عليه نتيجة خصومة

وفى سياق مسبق، كانت قد شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة محامٍ إثر تعدي شخص عليه نتيجة خصومة بينهما، إذ تتبعه عقب خروجه من المحكمة، وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده، جرى نقله على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى امدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول منير ع 55 سنة محامٍ حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر.

وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم وتعدى عليه بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من أحمد عبدالجابر خلف محمد 38 سنة مقيم أسيوط مركز الفتح جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.



واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من جابر عبدالله فرغلى 47 سنة مصاب كسر مضاعف بالقدم اليمنى ، يوسف جابر عبدالله 13 سنة طالب مصاب جروح وسحجات بالوجه والزراعين، رحمة احمد عبدالجبار 13 سنة طالبة مصابة جروح قطعية الزراع الأيمن ، مصطفى احمد عبدالجبار 9 سنة طالب مصاب جرح قطعى بالرأس 4 سم.



كما استقبل المستشفى محمود سلامة محمد 8 س اسيوط طالب جروح بالرأس وجرح قطعى بالوجة ، ناصر محمد محمد 40 سنة مصاب كدمات وسحجات ، يوسف مصطفى عبدالجبار 6 سنوات مصاب جرح قطعى بالرأس وجروح وسحجات، عمرو سلامة محمد محمد 14 سنة مصاب جروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.