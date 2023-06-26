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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بكفالة 30 ألف جنيه

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الاجنبي بكفالة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم “ب.ع” اتهامات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

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