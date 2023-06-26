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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تحذير صحي للحجاج من طقس المشاعر المقدسة (فيديو)

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

حذرت المملكة العربية السعودية، الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتي تتسبب في شعورهم بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، والتي تعد إحدى المشكلات الكبرى لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج في المشاعر المقدسة.

كادر صحي لإسعاف الحجاج في المشاعر المقدسة

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وزارة الحج والعمرة تنشر وصايا يوم عرفة

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الحج عرفة.. أعمال يوم عرفة للحاج

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، د. حاتم العمري، أن الكادر الصحي بأكمله لديه إلمام تام بالطرق الصحيحة لإسعاف حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

 

وأوضح أن الإجهاد الحراري هي أحد التحديات التي العداد للتوعية وتعزيز الصحة وتوزيع النصائح للحجاج للوقاية من الإجهاد الحراري، والذي يتسبب في وجود أعراض الإحساس بالتعب والإعياء وتقلصات عضلية وزيادة في نبضات القلب والإحساس بالدوار والصداع، وقد تزيد هذه الأعراض قد تصل إلى مرحلة خطيرة فقدان الوعي.

وارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، يمثل تحدي امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

الصحة السعودية تنصح الحجاج في موسم الحج لتجنب أشعة الشمس

 

تقدم وزارة الصحة السعودية، عدد من الإشارات المهمة للحجاج تقلل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى تقديم الإشارات والاحتياطات التي تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج.

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نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة. 

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

  • إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.
  • تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.
  • الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

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