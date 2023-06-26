الأول من نوعه بمصر.. إطلاق مشروع المدرسة الأولمبية الدولية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشروع المدرسة الأولمبية الدولية والذي يعد الأول من نوعه بمصر.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي لإطلاق أول مدرسة تعليمية رياضية بمواصفات عالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتى ستكون تحت اسم المدرسة الأولمبية الدولية.

وقال وزير الشباب: "أطلقنا المشروع القومى للناشئين والذي دعم المنتخبات المصرية بالكثير من اللاعبين على مستوى الألعاب كافة وفيما مضى تم غلق المدرسة في السابق لعدم تطويرها لذا فضلنا توفير الخدمة وتطويرها من خلال الشركة التى سوف تقوم بتطوير المدرسة ونستهدف من خلال المشروع الأبطال الموهوبين فى المدارس والمشروع القومي للموهبة لدعمهم وإلحاقهم وتطويرهم وتعليمهم من خلال إرسالهم لهذه المدرسة وهو الدور الذي تلعبه الوزارة فى دعم أبطال مصر رياضيًا وعلميًا بالإضافة لوجود عوائد مالية للوزارة من خلال المشروع والتى نقدم بها خدمات رياضية وشبابية أخرى من خلال المشروعات الرياضية والشبابية التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة".

وتوجه ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد والمسؤول عن الجانب الرياضي وتطويره بالمدرسه بالشكر لوزير الرياضة لرعايته لهذا المشروع الكبير والذي أوضح أن من بين أهدافه التى سوف يسعى لتحقيقها هى العمل على بناء شخصية اللاعبين وتعليمهم قبل تنمية الجانب الرياضي لهم فمصر بلد كبير تمتلك الكثير من الإمكانات سواء الحضارية أو الرياضية.

وأوضح الدكتور جاسر السيد، رئيس شركة جي إس، والعضو المنتدب للمشروع، أن المشروع يستهدف المزج بين النواحي التعليمية والرياضية والتى ستخضع للجانب التكنولوجي لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فى المستقبل، وسوف تتضمن المرحلة الأولى للمشروع ٣٠٨ طلاب و٤٥٠ رياضيًا، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، كما تم الاتفاق على جلب الكثير من الأجانب لعمل معايشة مع اللاعبين من الجانب المصري لنقل الخبرات لهم وثقل مهاراتهم.

حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة الاستاذ محي معروف، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي.

يذكر أن أعمال التطوير بالمدرسة سوف تتضمن رفع كفاءة مباني المدرسة كافة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يسهم في تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.