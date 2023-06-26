شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة المحلة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح زكي.





موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري:



يلتقي فريق الزمالك بنظيره غزل المحلة مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب الزمالك 30 مباراة حتى الآن فاز في 15 مباراة تعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات يمتلك في عدد النقاط 53 نقطة.

فيما غزل المحلة يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب حتى 31 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 15 مباراة يمتلك 32 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

يدخل الزمالك اليوم معسكر مغلق استعدادًا لمباراة غزل المحلة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري.

في سياق آخر، كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد حول مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنفي كل ما تردد حول مفاوضات نادي الزمالك مع محمد شريف أو محمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي".



